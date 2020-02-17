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В Уфе на остановке сгорел автобус

08:33, 17.02.2020
В Уфе на остановке сгорел автобус
Фото: МЧС по РБ

Сегодня утром в Уфе на остановке загорелся автобус ПАЗ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкортостану.

Сообщение о пожаре поступило в 5.39: загорелся автобус на остановке «Стадион Гастелло». Уже в 5.50 открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, в момент пожара в автобусе пассажиров не было, автобус находился не на маршруте.

Почему автобус загорелся, выясняет дознаватель МЧС России.

Происшествия Башкортостан
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