В Уфе на остановке сгорел автобус

Фото: МЧС по РБ

Сегодня утром в Уфе на остановке загорелся автобус ПАЗ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкортостану.

Сообщение о пожаре поступило в 5.39: загорелся автобус на остановке «Стадион Гастелло». Уже в 5.50 открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, в момент пожара в автобусе пассажиров не было, автобус находился не на маршруте.

Почему автобус загорелся, выясняет дознаватель МЧС России.

