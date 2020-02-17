Депутат Госдумы от Татарстана предложил привлечь студенческие трудовые отряды на выполнение программы «Наш двор»

Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев предложил привлечь студенческие трудовые отряды на выполнение программы «Наш двор».

«Есть программа благоустройства дворов в Татарстане, на нее выделено 50 млрд рублей. Мне кажется, здесь и нужно привлечь студентов. Во-первых, это и удешевит стоимость работы, во-вторых, это воспитывает саму молодежь. Если они своими руками займутся благоустройством, то они и будут смотреть за ними», — заявил он сегодня журналистам.

Бариев отметил, что, несмотря на развития движение студотрядов, в России до сих пор существует проблема обеспечения их работой.

Напомним, что в Татарстане в этом году на программу «Наш двор» планируется направить 17 млрд рублей. А в ближайшие три года эта сумма составит 50 млрд.