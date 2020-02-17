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Депутат Госдумы от Татарстана предложил привлечь студенческие трудовые отряды на выполнение программы «Наш двор»

11:26, 17.02.2020 Сюжет:  Программа «Наш двор»
Депутат Госдумы от Татарстана предложил привлечь студенческие трудовые отряды на выполнение программы «Наш двор»
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев предложил привлечь студенческие трудовые отряды на выполнение программы «Наш двор».

«Есть программа благоустройства дворов в Татарстане, на нее выделено 50 млрд рублей. Мне кажется, здесь и нужно привлечь студентов. Во-первых, это и удешевит стоимость работы, во-вторых, это воспитывает саму молодежь. Если они своими руками займутся благоустройством, то они и будут смотреть за ними», — заявил он сегодня журналистам.

Бариев отметил, что, несмотря на развития движение студотрядов, в России до сих пор существует проблема обеспечения их работой.

Напомним, что в Татарстане в этом году на программу «Наш двор» планируется направить 17 млрд рублей. А в ближайшие три года эта сумма составит 50 млрд.

НедвижимостьОбщество Татарстан
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