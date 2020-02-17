В 2019 году кабинеты для оказания гериатрический помощи Казани приняли более 6 тыс. пациентов

По итогам 2019 года кабинеты для оказания гериатрический помощи Казани приняли более 6 425 пациентов. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан — начальник горздрава Казани Владимир Жаворонков



Всего в столице Татарстана работает 12 таких кабинетов.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Татарстане планируют открыть девять кабинетов для оказания гериатрический помощи. Четыре из них появятся в Казани, остальные в Лаишевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Кукморском и Пестречинском районах республики.