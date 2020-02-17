В 2019 году кабинеты для оказания гериатрический помощи Казани приняли более 6 тыс. пациентов
По итогам 2019 года кабинеты для оказания гериатрический помощи Казани приняли более 6 425 пациентов. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан — начальник горздрава Казани Владимир Жаворонков
Всего в столице Татарстана работает 12 таких кабинетов.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в Татарстане планируют открыть девять кабинетов для оказания гериатрический помощи. Четыре из них появятся в Казани, остальные в Лаишевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Кукморском и Пестречинском районах республики.
Справка
Гериатрическая медицинская помощь — долговременная медико-социально-психологическая помощь пациентам пожилого и старческого возраста, страдающим хроническими инвалидизирующими заболеваниями с частичной или полной утратой способности к самообслуживанию с целью продления активного долголетия и повышения качества жизни в пожилом и старческом возрасте.
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