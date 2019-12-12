В Татарстане откроют девять врачебных кабинетов для помощи пожилым

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В 2020 году в Татарстане планируют открыть девять кабинетов для оказания гериатрический помощи. Четыре из них появятся в Казани, остальные в Лаишевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Кукморском и Пестречинском районах республики, сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РТ Рамиль Мухаматдинов.

По словам Мухаматдинова, в перечисленных районах есть специалисты-гериатры. Сейчас поликлиники получают лицензии на оказание гериатрических услуг.

Всего в Татарстане работают 46 гериатрических кабинетов, 168 гериатрических коек. Основная часть была открыта в этом году, передает «Татар-информ».

Ранее об уникальной сети гериатрических кабинетов для помощи пожилым людям в Татарстане рассказал министр здравоохранения региона Марат Садыков.