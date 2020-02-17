Михаил Глухов: «Билялетдинов никогда не ограничивал в атакующих действиях»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов сравнил стили игры у команд Зинэтулы Билялетдинова и Дмитрия Квартальнова.

— Разве тренер не может сказать, чтобы ты в атаке себе лишнего не позволял? Например Билялетдинов, у которого были сдерживающие звенья.

— Никогда такого не было. Если ты можешь — беги и забивай, тебе никто слова не скажет. Но если не можешь, то должен брать чем-то другим.

Если, например, ты пойдешь в обводку, потеряешь на синей линии шайбу — в обратку забьют, и тебя посадят. Либо наоборот — у тебя есть мастерство, «нарисуешь», обыграешь, гол забьешь… И неужели тебе скажут: «Больше так не делай»?

— Много силовой игры — это как раз квартальновский стиль игры. Судя по результативности в этом сезоне, он тебе больше подходит, чем предыдущие?

— Конечно, он мне подходит, мне нравится этот стиль. Всегда атакуешь, но в то же время всегда должен держать оборону.

— С каким тренером тебе было комфортнее работать?

— Тренеров не люблю обсуждать, у всех свои требования, нельзя говорить, что кто-то хороший или плохой.

Полностью интервью с Михаилом Глуховым можно прочитать в материале «Реального времени».