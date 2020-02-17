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Boeing 777 Уфа — Пхукет развернулся и отправился в Москву

07:56, 17.02.2020
Boeing 777 Уфа — Пхукет развернулся и отправился в Москву
Фото: kzn.ru

Самолет, выполняющий рейс Уфа — Пхукет, в полете изменил курс и отправился в Москву. Причиной стали технические неисправности бортовой системы.

Самолет отправился в «Шереметьево». После устранения неполадок он должен вылететь в Пхукет, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиакомпании Nordwind.

«Для безопасной посадки потребовалось выработать топливо в большом объеме, принято решение направить самолет в базовый аэропорт «Шереметьево» для диагностики и устранения неисправности», — цитирует издание источник.

Ранее в Казани стартовала продажа билетов на регулярные рейсы из Казани в Симферополь и Санкт-Петербург.

Общество Татарстан
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