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С начала лета периодичность полетов из Казани в Питер будет увеличена в 5 раз

15:49, 07.02.2020
С начала лета периодичность полетов из Казани в Питер будет увеличена в 5 раз
Фото: kzn.ru

В Казани стартовала продажа билетов на регулярные рейсы из Казани в Симферополь и Санкт-Петербург.

Так, периодичность полетов из столицы Татарстана в Питер с 1 июня увеличится в 5 раз. Рейсы будут осуществляться еженедельно по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

С 3 июня стартуют прямые рейсы в Симферополь. Самолеты будут летать еженедельно по средам, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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