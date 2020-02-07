С начала лета периодичность полетов из Казани в Питер будет увеличена в 5 раз

В Казани стартовала продажа билетов на регулярные рейсы из Казани в Симферополь и Санкт-Петербург.

Так, периодичность полетов из столицы Татарстана в Питер с 1 июня увеличится в 5 раз. Рейсы будут осуществляться еженедельно по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

С 3 июня стартуют прямые рейсы в Симферополь. Самолеты будут летать еженедельно по средам, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.