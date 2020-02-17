Врач-невролог рассказал об угрожающей офисным работникам болезни доярок

Туннельный синдром, долгое время считавшийся болезнью доярок, может развиться у любого офисного работника. Достаточно несколько часов каждый день проводить за компьютером.

Характерная особенность синдрома — это давление на нерв связок и сухожилий кисти.

«Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы сами провоцируем туннельный синдром», — заявил врач-невролог Юрий Андрусов в интервью радио Sputnik.

Андрусов добавил, что самой простой ортопедической профилактикой туннельного синдрома является использование ортопедического коврика или ортопедической клавиатуры.

Специалист пояснил, что на ортопедическом коврике для мыши есть специальный валик, на котором лежит запястье. В этот момент оно находится в горизонтальном положении и давления на нерв не происходит.