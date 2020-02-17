Специалисты рассказали, какой пробег должен насторожить покупателя авто

Автоэксперты дали советы по поводку подержанных автомобилей. Она назвали пробег, с которым не стоит покупать автомобиль.

Настораживать должен как слишком маленький, так и слишком большой пробег, считают эксперты «Российской газеты».

Например, если продается трехлетний Renault Logan с пробегом 10 тысяч километров, вероятность, что пробег смотали, крайне велика.

Выявить смотанный пробег можно еще на этапе осмотра, например, ряд датчиков хранят информацию о нем. Также электроника делает «заметки» об ошибках на определенном пробеге, что также позволяет определить реальность данных на одометре.

Оценить пробег можно и по косвенным признакам, например, состоянию кузова и салона. Так, при большом пробеге изнашивается ЛКП, тормозные диски, а также появляются потертости на лобовом стекле или есть люфт водительской двери. В салоне стоит присмотреться к состоянию руля и его рычагов, а также к обивке сидений, особенно водительского, или чехол селектора КПП, если он имеется.

Кроме того специалисты рекомендуют отказаться от покупки самых дешевых и самых дорогих автомобилей на вторичном рынке. Также не лишним будет воспользоваться услугами сервисов по проверке автомобиля, так как они смогут предостеречь от покупки проблемного авто.