Специалисты рассказали, какой пробег должен насторожить покупателя авто
Автоэксперты дали советы по поводку подержанных автомобилей. Она назвали пробег, с которым не стоит покупать автомобиль.
Настораживать должен как слишком маленький, так и слишком большой пробег, считают эксперты «Российской газеты».
Например, если продается трехлетний Renault Logan с пробегом 10 тысяч километров, вероятность, что пробег смотали, крайне велика.
Выявить смотанный пробег можно еще на этапе осмотра, например, ряд датчиков хранят информацию о нем. Также электроника делает «заметки» об ошибках на определенном пробеге, что также позволяет определить реальность данных на одометре.
Оценить пробег можно и по косвенным признакам, например, состоянию кузова и салона. Так, при большом пробеге изнашивается ЛКП, тормозные диски, а также появляются потертости на лобовом стекле или есть люфт водительской двери. В салоне стоит присмотреться к состоянию руля и его рычагов, а также к обивке сидений, особенно водительского, или чехол селектора КПП, если он имеется.
Кроме того специалисты рекомендуют отказаться от покупки самых дешевых и самых дорогих автомобилей на вторичном рынке. Также не лишним будет воспользоваться услугами сервисов по проверке автомобиля, так как они смогут предостеречь от покупки проблемного авто.АналитикаАвто
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