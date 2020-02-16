В Казани проходит первенство ПФО по фехтованию — видео

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С 14 по 17 февраля в Казани проходит первенство ПФО по фехтованию. За два первых дня свое лидерство установили спортсменки из Татарстана, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В соревнованиях участвуют около 250 спортсменок из городов и регионов ПФО, сообщила пресс-служба Минспорта РФ.

Первенство поможет спортсменкам попасть в команду на спартакиаду, рассказала организатор первенства Элла Гафурзянова.