В Казани жильцы дома выступили против супермаркета на первом этаже

Фото: скриншот видео

В Казани жильцы многоквартирного дома по улице Четаева выступают против размещения магазина на первом этаже. Они пишут жалобы в администрацию района и пытаются преградить дорогу грузовикам, подвозящим стройматериалы.

Выяснилось, что у строителей нет необходимых разрешений.

Кадры, снятые самими жильцами, опубликовал канал «Татарстан 24».

Причины недовольства граждан не указываются.