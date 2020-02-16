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В Казани жильцы дома выступили против супермаркета на первом этаже

17:41, 16.02.2020
В Казани жильцы дома выступили против супермаркета на первом этаже
Фото: скриншот видео

В Казани жильцы многоквартирного дома по улице Четаева выступают против размещения магазина на первом этаже. Они пишут жалобы в администрацию района и пытаются преградить дорогу грузовикам, подвозящим стройматериалы.

Выяснилось, что у строителей нет необходимых разрешений.

Кадры, снятые самими жильцами, опубликовал канал «Татарстан 24».
Причины недовольства граждан не указываются.

Общество Татарстан
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