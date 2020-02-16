«Нефтехимик» завершил третий тренировочный сбор ничьей

«Нефтехимик» в заключительном матче на третьем тренировочном сборе в Турции сыграл вничью со словенским «Копером» (2:2).

Нижнекамцы довольно быстро открыли счет, точный удар удался Уридии. Второй гол «Нефтехимика» также не пришлось ждать долго. Уже на 15-й минуте игры Кленкин удвоил преимущество команды Уткульбаева.

Однако, удержать победу нижнекамцы не смогли. Вначале словенцы забили один гол до перерыва, а во втором тайме сравняли счет.

Завтра «Нефтехимик» вылетает домой, а через несколько дней вернется в Турцию для проведения заключительного межсезонного сбора.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Копер» (Словения) — 2:2 (2:1)

Голы: Уридия (7), Клёнкин (15).

Состав «Нефтехимика»: Исупов, Абдуллин (Васиев, 72), Ширяев (Потапов, 67), Потапов (Киреев, 30 — Ширяев, 46), Семёнов (Васиев, 30), Шадрин (Галиулин, 30) (Акбашев, 60), Канаев (Кубышкин, 46), Петров (Соловьев, 46), Акбашев, Клёнкин, Уридия (игрок на просмотре, 46).

