Команда КВН из Татарстана жестко пошутила про отставку Медведева

Фото: скриншот видео youtube.com

Команда «Сборная «Татнефти» из Альметьевска представила в КВН пародию на нового премьер-министра Михаила Мишустина. В номере также пошутили про уход с должности бывшего главы правительства Дмитрия Медведева.

«Мишустин» (точнее пародирующий его человек) вышел на сцену под песню Григория Лепса «Я счастливый» и заявил «Я и раньше счастливый ходил. Я же налоговой руководил».

Он провел параллели между вторым местом команды в Высшей лиге КВН и собственным назначением: «Вот вы в том году стали вторыми, я в этом году стал вторым... А если вы в этом году станете первыми... то у нас уже ничего общего не будет».

Позже другие участники попросили «Мишустина» спеть или станцевать, на что тот ответил, что не особо умеет. «А вот у Дмитрия Анатольевича [Медведева] получалось», — сказал представитель команды. «Если бы у Дмитрия Анатольевича получалось, меня бы не назначили», — ответил «Мишустин»