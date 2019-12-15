Новости общества

14:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Команда «Сборная Татнефти» стала вице-чемпионом Высшей лиги КВН

13:25, 15.12.2019
Команда «Сборная Татнефти» стала вице-чемпионом Высшей лиги КВН
Фото: @tatneft_official

Команда КВН из Татарстана «Сборная Татнефти» заняла второе место в финале Высшей лиги Международного союза КВН. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Съемки игры состоялись в «Крокус Сити Холле». Команду из Татарстана поддерживали президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Татарстанская команда уступила команде из Красноярска всего 0,1 балла и заняла второе место.

Впервые команда из Альметьевска «Сборная Татнефти» заявила о себе всей стране в 2014 году — в сезоне Премьер-лиги Международного союза КВН.

Ранее «Реальное время» опубликовало интервью с капитаном команды Альмиром Хасановым.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров