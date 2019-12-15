Команда «Сборная Татнефти» стала вице-чемпионом Высшей лиги КВН
Команда КВН из Татарстана «Сборная Татнефти» заняла второе место в финале Высшей лиги Международного союза КВН. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
Съемки игры состоялись в «Крокус Сити Холле». Команду из Татарстана поддерживали президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Татарстанская команда уступила команде из Красноярска всего 0,1 балла и заняла второе место.
Впервые команда из Альметьевска «Сборная Татнефти» заявила о себе всей стране в 2014 году — в сезоне Премьер-лиги Международного союза КВН.
Ранее «Реальное время» опубликовало интервью с капитаном команды Альмиром Хасановым.Общество Татарстан
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