В Приморье автобус сбил тигренка, специалисты начали поиски его матери

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На автодороге в Приморском крае рейсовый автобус сбил тигренка примерно пяти месяцев от роду. Тигренок после аварии ушел в лес, позже его нашли мертвым.

После инцидента инспекторы охотнадзора начали поиски матери тигренка. директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в разговоре с «Интерфаксом» указал, что тигренок оказался на дороге один, позже возле тела также не обнаружили следов его матери — а это может означать, что взрослой тигрице и, возможно, ее потомству также грозит неизвестная пока опасность.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По состоянию на середину 2019 года их насчитывалось около 600 особей, однако их популяция медленно растет.