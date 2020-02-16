Спортшкола олимпийского резерва в Татарстане закупит полмиллиона патронов

Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе потратит на патроны для стендовой стрельбы сумму в 6,5 млн рублей. Соответствующий аукцион объявили 12 февраля, заявки будут принимать до 20 февраля, а аукцион состоится 25-ого числа.

Поставка должна быть осуществлена в село Введенская Слобода Верхне-Услонского района, на улицу Спортивная. До 30 апреля поставят 250 тысяч штук патронов для стендовой стрельбы, до 30 июля и 15 сентября 2020 года — еще по 125 тысяч штук.

Всего понадобится 300 тысяч патронов для стендовой стрельбы в упражнении трап по 13 рублей за штуку и 200 тысяч патронов для стрельбы в упражнении скит по такой же цене.