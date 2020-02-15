Активисты нашли в Афганистане останки двоих солдат из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Благотворительный патриотический фонд мусульман России обнаружил места захоронения двух погибших в Афганистане советских солдат из Татарстана. Их останки еще не перезахоронены.

«На сегодняшний день в списке пропавших без вести советских солдат числятся 264 военнослужащих. Среди них два солдата из Татарстана: Ильшат Василович Гарайханов из Мамадышского района и Юрий Петрович Быков из Набережных Челнов. Оба геройски погибли при выполнении интернационального долга. Известны обстоятельства их гибели, места, где их тела закопали. К сожалению, останки бойцов не перезахоронены», — передает «Татар-информ» слова гендиректора фонда Рустама Хабибуллина.

Напомним, что сегодня, 15 февраля, в годовщину вывода советских войск из Афганистана в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В субботу президент Татарстана Рустам Минниханов наградил ветеранов-афганцев. В том числе орден «Дуслык» он вручил Руслану Аушеву.