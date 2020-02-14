Путин намекнул Зеленскому, что Украина не выполняет обязательств нового соглашения

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Российский лидер спросил, будет ли Киев «реально выполнять» договоренности «Минска-2».

«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности», — передает пресс-служба Кремля.

В Кремле сообщили, что были также затронуты вопросы, касающиеся поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию.

«Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц», — отмечается в сообщении.