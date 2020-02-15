Появились фотографии макета нового памятник воинам-интернационалистам в Казани

Сегодня на митинге в честь 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана представили макет нового памятника воинам-интернационалистам в Казани. Макет согласовали как власти Татарстана, так и представители объединения воинов-афганцев республики.

Напомним, что предыдущий памятник, располагавшийся на улице Декабристов, демонтировали еще в марте 2018 года, а нового — в парке Победы — ждут уже не первый год. «Реальное время» подробно писало о ситуации с памятником.

Концепт нового памятника разработал известный скульптор Александр Кислов — тот самый, что создал барельеф в мемориальном комплексе парка Победы, металлическое древо у фасада Дворца земледельцев в Казани и памятник советскому авиаконструктору Андрею Туполеву.