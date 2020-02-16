СМИ выявили самые популярные видео в истории YouTube
Американский еженедельник Newsweek назвал семь самых популярных видео, размещенных за все время деятельности портала YouTube, который недавно отметил 15 лет со дня запуска.
- В первый год существования портала больше всего просмотров набрал клип с тренировкой футболиста сборной Бразилии Роналдиньо — изначально это видео разместили на портале Nike.
- В 2006—2007 годах рекордсменом портала стал шестиминутный ролик The Evolution of Dance, снятый танцором Джадсоном Лайпли из штата Огайо.
- В 2008 году самым популярным был признан клип к песне Girlfriend канадской певицы Аврил Лавин.
- Позже пальму популярности перехватило домашнее видео, на котором малыш Чарли из Великобритании укусил за палец своего старшего брата Гарри. Журнал назвал этот ролик «самым необъяснимым вирусным видео».
- В 2010—2011 годах самым популярным видео на YouTube был клип Baby Джастина Бибера.
- С 2012 по 2017 год наиболее популярным видео был клип Gangnam Style корейского исполнителя PSY — это видео впервые в истории интернета преодолело отметку в миллиард просмотров.
- С 2017 года и по сей день первенство удерживает клик на песню Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки. Это видео набрало уже более 6,6 миллиарда просмотров.
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