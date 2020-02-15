СМИ сообщили о новом главе «Дирекции спортивных и социальных проектов»

Новым генеральным директором АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» назначен Максим Денисов, ранее работавший в этой же организации заместителем гендиректора.

О назначении сообщил сегодня «Татар-информ» со ссылкой на источники. Ранее в должности заместителя 34-летний Денисов курировал направление по подготовке Игр стран СНГ, которые пройдут в Казани в августе этого года. В целом же дирекция отвечает за организацию большинства крупных международных спортивных событий в Казани.

Прежний глава дирекции Азат Кадыров, напомним, стал заместителем министра спорта России.