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СМИ сообщили о новом главе «Дирекции спортивных и социальных проектов»

12:13, 15.02.2020
СМИ сообщили о новом главе «Дирекции спортивных и социальных проектов»
Фото: dspkazan.com/

Новым генеральным директором АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» назначен Максим Денисов, ранее работавший в этой же организации заместителем гендиректора.

О назначении сообщил сегодня «Татар-информ» со ссылкой на источники. Ранее в должности заместителя 34-летний Денисов курировал направление по подготовке Игр стран СНГ, которые пройдут в Казани в августе этого года. В целом же дирекция отвечает за организацию большинства крупных международных спортивных событий в Казани.

Прежний глава дирекции Азат Кадыров, напомним, стал заместителем министра спорта России.

СпортОбществоВласть Татарстан
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