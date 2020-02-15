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В Челнах студент взял кредит по потерянному паспорту, но получил полгода исправительных работ

09:45, 15.02.2020
В Челнах студент взял кредит по потерянному паспорту, но получил полгода исправительных работ
Фото: «Реальное время»

Городской суд Набережных Челнов приговорил к шести месяцам исправительных работ студента местного технического колледжа по делу о мошенничестве. В сентябре прошлого года он нашел в городском парке чужой паспорт и взял при помощи этого паспорта кредит в микрофинансовой организации.

Сумма кредита составляет чуть более 11 тысяч рублей, деньги он потратил на свои нужды. В сообщении пресс-службы суда не объясняется, как именно студенту удалось убедить сотрудника МФО выдать ему кредит на чужой паспорт — говорится лишь, что челнинец также солгал о том, что он работает автослесарем.

На суде он полностью признал свою вину, раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб в полном объеме. Суд учел эти обстоятельства, а также наличие на его иждивении пожилой бабушки.

Происшествия Татарстан
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