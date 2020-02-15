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В Казани выставили на продажу книгу с автографом легендарного тренера Тарасова за 100 тысяч рублей

04:42, 15.02.2020
В Казани выставили на продажу книгу с автографом легендарного тренера Тарасова за 100 тысяч рублей

Житель Казани выложил в интернете объявление о продаже книги «Тактика хоккея» Анатолия Тарасова — легендарного тренера, члена Зала хоккейной славы Международной федерации хоккея и основателя юношеского турнира «Золотая шайба». Книга подписана лично автором, утверждает продавец.

Автограф адресован Григорию Мкртчану, одному из первых вратарей национальной сборной СССР. «В знак уважения за любовь к хоккею, выбора чертовски интересной и увлекательной профессии тренера», — такую подпись поставил Тарасов. Автограф датирован 2 июля 1963 года.

Общество Татарстан
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