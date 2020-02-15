В субботу в Татарстане ожидается слабый снег и до -9°С

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, но местами возможен небольшой снег.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 4—9 градусов ниже ноля. В Казани термометры покажут от -5°С до -7°С. Набережные Челны смогут «похвастаться» температурой от -6°С до -8°С.