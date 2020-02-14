В Ульяновской области медицинские маски продаются не более пяти в одни руки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минздрав Ульяновской области сообщил, что в регионе медицинские маски продаются не более пяти штук в одни руки. Это должно исключить спекуляцию и ажиотаж.

Цена одной составляет 15 рублей, сообщает пресс-служба областного Министерства здравоохранения.

Отмечается, что проверки не выявили попыток завысить цены в аптеках, но имелись попытки поднять стоимость масок поставщиками. В Минздраве подчеркивают, что ситуацию удалось решить благодаря действиям губернатора Сергея Морозова.

«Медицинские маски имеются в продаже в 18 крупных аптечных сетях, отсутствуют в 17 несетевых аптеках. На вчерашний день в наличии было 89 тысяч масок в аптеках и 439 тысяч масок в лечебных учреждениях региона. Во всех аптеках и пунктах «УльяновскФармации» маски имеются в наличии. Ежедневно ситуация в разрезе пунктов и аптек меняется», — прокомментировала ситуацию и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева.

Напомним, в начале февраля татарстанское управление ФАС также организовало в казанских аптеках проверку ситуации с медицинскими масками.