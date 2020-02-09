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УФАС РТ пришло с проверкой в аптеки из-за подорожания масок

01:27, 09.02.2020
УФАС РТ пришло с проверкой в аптеки из-за подорожания масок
Фото: realnoevremya.ru

Управление антимонопольной службы провело рейд по аптекам Казани с целью проверить жалобы на повышение цен на медицинские маски.

Проверить аптеки на соблюдение антимонопольного законодательства вышли заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева вместе с представителями Росздравнадзора и УФАС.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об уменьшении запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефиците у производителей. Это связано с резко возросшим спросом на продукцию.

Общество Татарстан
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