УФАС РТ пришло с проверкой в аптеки из-за подорожания масок

Управление антимонопольной службы провело рейд по аптекам Казани с целью проверить жалобы на повышение цен на медицинские маски.

Проверить аптеки на соблюдение антимонопольного законодательства вышли заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева вместе с представителями Росздравнадзора и УФАС.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об уменьшении запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефиците у производителей. Это связано с резко возросшим спросом на продукцию.

