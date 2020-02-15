Соцсети: в Татарстане грузовик 3 дня пролежал на обочине после аварии

Фото: скриншот видео instagram.com/region116.dtp.official/

Неподалеку от села Мараса в Алексеевском районе Татарстана грузовая фура попала в аварию, опрокинулась на бок и оказалась на обочине дороги.

Видеозапись последствий аварии оказалась накануне в социальных сетях, при этом автор указал, что грузовик слетел с трассы еще 3 дня назад и лежит там до сих пор.

В комментариях к видео пользователи предположили, что лежать там грузовику придется еще долго. «В эту глухомань кто доедет-то?! Легче будет его там и разрезать, чем вытаскивать!», — написал один из комментаторов.

Также пользователи предположили, что в скором времени у грузовика могут украсть шины (на момент записи видео они были на месте).