Капитализация «Казаньоргсинтеза» превысила 187 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»

ПАО «Казаньоргсинтез» опубликовало ежеквартальную отчетность за четвертый квартал 2019 года. Рыночная капитализация предприятия превысила 187 млрд рублей. По сравнению с показателями на 31 декабря 2018 года капитализация «Казаньоргсинтеза» выросла на 3%.



Предприятие также показало рост фонда оплаты труда (ФОТ). По итогам 2019 года он составил 5,97 млрд рублей. Относительно прошлого года ФОТ вырос более чем на 17%. В абсолютном выражении прирост составил 877,9 млн рублей. Численность персонала предприятия держится практически на прежнем уровне — 8 266 человек, что всего на 20 человек больше по сравнению с прошлым годом.

Увеличение фонда оплаты труда связано с индексацией окладов, произошедшей в июле прошлого года. Тогда самый высокий рост тарифных ставок был определен для рабочих специальностей. Это наиболее многочисленная категория сотрудников «Казаньоргсинтеза» (6 тысяч человек из 8,2 тысячи общего штата). Их зарплаты выросли на 30%. Оклады специалистов увеличились на 10%.

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