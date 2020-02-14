В СИЗО банкир Даутова получает «минималку» в 12 тысяч

Фото: «Реальное время»

12 тысяч 130 рублей начисляют экс-главе банка «Спурт» Евгении Даутовой ежемесячно по месту отбывания наказания в СИЗО-2. Однако из этой «минималки» сразу удерживают расходы на питание, пользование теплоэнергоресурсами и спецодежду, в итоге остается 7 тысяч, сообщил представитель СИЗО сегодня в Кировском райсуде при рассмотрение ходатайства 62-летней осужденной об условно-досрочном освобождении. Рассмотрение самого ходатайства отложили до 20 марта, передает из суда журналист «Реального времени».

Такое решение суд принял, чтобы получить информацию от финансового управляющего Даутовой о состоянии ее имущества и наложенных арестах.

Ключевая часть заседания была посвящена обсуждению вопроса о финансовом положении банкрота Даутовой. «У меня даже пенсия арестована», — призналась она. Также суд в рамках рассмотрения ходатайства и в отсутствие исполнительного листа в отношении Даутовой решил разобраться в ситуации с погашением ущерба по уголовному делу. Частичное возмещение установлено вступившим в силу приговором суда, однако потерпевший банк «Спурт» в лице АСВ не признает это погашение и не принимает залоговое имущество на баланс уже больше года.

На заседании представитель СИЗО-2 представил новую справку об отбытом сроке Даутовой — 1 год 9 месяцев и 26 дней. Оставшаяся часть составляет 1 год 3 месяца и 4 дня.

Также были представлены подлинники документов о состоянии здоровья осужденной и ее 83-летней матери, а еще копия письма работников «Казанского завода синтетического каучука» в Верховный суд Татарстана, датированная июлем 2019-го. Тогда работники просили не назначать ей наказание в виде реального срока.

Напомним, в июне 2019-го Вахитовский райсуд рассмотрел дело банкира в особом порядке и с учетом полного признания вины приговорил к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима за злоупотребления полномочиями и фальсификацию финансовой отчетности «Спурта». Общий ущерб по уголовному делу оценен в 2,9 млрд рублей.

В ноябре Верховный суд РТ отказался заменять 62-летней Даутовой реальное наказание условным, хотя о таком смягчении просила даже сторона обвинения.

В апелляции поправили приговор в части зачета каждого дня домашнего ареста за день отбывания наказания, и в результате получилось, что больше половины срока осужденная уже отсидела.

Как и где сидит банкир и почему АСВ против ее освобождения — в материале «Реального времени».