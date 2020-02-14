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Семейная пара из Челнов, избивавшая четырех детей, заставляла их попрошайничать

13:23, 14.02.2020
Семейная пара из Челнов, избивавшая четырех детей, заставляла их попрошайничать
Фото: «Реальное время»

Семейная пара из Набережных Челнов, которую подозревают в истязании четырех детей, заставляла их попрошайничать.

По информации Chelny-biz.ru, пара ранее была осуждена за мошенничество. У обоих супругов судимость не погашена. Также мать заставляла старших девочек попрошайничать. Девочки 12 и 15 лет были вынуждены после уроков в школе стоять и просить у прохожих деньги.

Ранее Следком возбудил уголовное дело о систематическом насилии в отношении четырех детей, младшему — годик, старшему — 16. В преступлениях подозревают 33-летнюю мать всех четырех детей и ее 25-летнего сожителя — отца младенца.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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