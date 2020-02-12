Новости происшествий

12:32 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане семью подозревают в избиении четырех детей

11:17, 12.02.2020
В Татарстане семью подозревают в избиении четырех детей
Фото: "Реальное время"

Следком возбудил уголовное дело о систематическом насилии в отношении четырех детей, младшему — годик, старшему — 16. В преступлениях подозревают 33-летнюю мать всех четырех детей, и ее 25-летнего сожителя — отца младенца. Оба из Набережных Челнов.

Дело возбуждено по статье УК РФ 117 (истязание).

О регулярных побоях силовикам сообщили соседи. Малыша уже изъяли из семьи, старших детей забрал родной отец.

Следователи намерены просить суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров