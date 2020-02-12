В Татарстане семью подозревают в избиении четырех детей
Следком возбудил уголовное дело о систематическом насилии в отношении четырех детей, младшему — годик, старшему — 16. В преступлениях подозревают 33-летнюю мать всех четырех детей, и ее 25-летнего сожителя — отца младенца. Оба из Набережных Челнов.
Дело возбуждено по статье УК РФ 117 (истязание).
О регулярных побоях силовикам сообщили соседи. Малыша уже изъяли из семьи, старших детей забрал родной отец.
Следователи намерены просить суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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