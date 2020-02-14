Зоозащитник раскритиковал новый порядок отлова бездомных собак

Фото: Олег Тихонов

В новом порядке отлова собак, по которому их будут отправлять в приюты, стерилизовать и затем выпускать на волю, имеется ряд изъянов. Об этом рассказал журналистам руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кот и пес» Альберт Галиев.

— Каких-то значительных перемен мы не увидели. Нет рекомендаций построить новые приюты, которые, наверное, и не будут построены в ближайшее время. Те службы, которые ранее занимались отловом, на данный момент также занимаются. Они никогда не вызывали доверия у зоозащитников и простых граждан — это всем известная бывшая СОБЖ, к методам которых есть вопросы.

Галиев обратил внимание и на ту самую лазейку в вопросе умерщвления. Он отмечает, что в федеральном законе животное умерщвляется в случае необходимости прекратить непереносимые физические страдания при наличии установленного специалистом неизлечимого заболевания, то в республиканском положении речь идет просто о достоверно установленном тяжелом заболевании. «Примеров животных, которые живут с таким заболеванием, очень много, а тут они подлежат умерщвлению», — отмечает он.

Журналисты также высказали опасения, что благодаря этой лазейке организации, отлавливающие собак, могут массово признать животных «неизлечимо больными» и умертвить.