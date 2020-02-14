Дело Айрата Хайруллина продолжит его старший сын

Управление активами агрохолдинга «Красный Восток» возложено на старшего сына Айрата Хайруллина, который работает в компании пятый год. Об этом сообщает руководитель пресс-службы АО «Эдельвейс Групп» Алина Зайнетдинова.

Адель Хайруллин работает в агрохолдинге около 5 лет. За это время проявил себя как сильный финансист. После окончания экономфака ПФУ закончил магистратуру Сельхозакадемии, вел в компании отрасль растениеводства, в последнее время начал заниматься животноводством.

В первый же год работы в компании, основанной отцом, Адель Хайруллин сэкономил 108 миллионов рублей.

«Как раз начал внедрять в «КВ-Агро» систему цифровизации по контролю за движением техники, за расходованием топлива, за ее эффективностью, а так же по контролю за качеством посевов. Компания начала этим делом заниматься в 2005 году одной из самых первых в стране. Но с 2005 по 2014 год включительно результаты оставались слабыми. А сын за один год справился. У него должность не директор, а всего лишь старший аналитик, и он в первый же год работы сэкономил компании 108 миллионов рублей», — делился Айрат Хайруллин во время одного из интервью.

В результате работы Аделя Хайруллина «КВ-Агро» была признана лучшей компанией по использованию систем навигации контроля. Хайруллин-старший признавался, что он горд тем, что образование его сын получил не за границей, а в Казани.

«Мой сын тоже, как и я в свое время, с красным дипломом окончил экономический факультет КФЭИ, который вошел в ПФУ. Хорошее образование ему дали здесь, в Казани, а не за границей. Я горжусь тем, что в Казани все-таки дают хорошее образование», — говорил Айрат Хайруллин.