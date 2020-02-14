В Казани задержали жителя Башкирии с наркотиками в шапке-ушанке

Фото: кадр оперативного видео

В Казани полицейские задержали жителя Башкирии, в машине которого оказались расфасованные наркотики в шапке-ушанке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 27-летний мужчина был остановлен для проверки документов. Выяснилось, что он лишен водительских прав за оставление места ДТП. Полицейские заподозрили, что он находится под наркотиками и решили досмотреть автомобиль. На заднем сидении была обнаружена шапка-ушанка, в которой находились 6 спичечных коробок и 19 прозрачных полимерных пакетов с веществом зеленого цвет. Экспертиза показала, что это марихуана весом больше 20 гр.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств…». Мужчина находится под стражей.