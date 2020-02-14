В Казани задержали жителя Башкирии с наркотиками в шапке-ушанке
В Казани полицейские задержали жителя Башкирии, в машине которого оказались расфасованные наркотики в шапке-ушанке.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 27-летний мужчина был остановлен для проверки документов. Выяснилось, что он лишен водительских прав за оставление места ДТП. Полицейские заподозрили, что он находится под наркотиками и решили досмотреть автомобиль. На заднем сидении была обнаружена шапка-ушанка, в которой находились 6 спичечных коробок и 19 прозрачных полимерных пакетов с веществом зеленого цвет. Экспертиза показала, что это марихуана весом больше 20 гр.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств…». Мужчина находится под стражей.Происшествия Татарстан
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