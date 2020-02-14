Дмитрий Воронков: «Я вышел играть в хоккей, а не драться»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал победу над рижским «Динамо» (2:1), а также рассказал об инциденте с игроком соперника Рейнисом Лейниексом.

— С первых минут игры стало понятно, что на вас идет охота.

— Я даже не понял, в чем дело. Он (Рейнис Лейниекс) подъехал и зацепил меня, я упал, увидел, что судья дал 2 минуты. Он продолжил меня цеплять.

— Но вы не ответили и заработали команде большинство.

— Да все спокойно было. Начало матча, я вышел играть в хоккей, а не драться. У них удаление, у нас большинство, надо было больше реализовывать.

— В чем проблема? Забросили в большинстве всего одну.

— Нужно больше бросать, и тогда голы придут. В моменте с шайбой Эмиля (Галимова) парни поборолись у борта, Эмиль подкрикнул, я ему дал, он подставил.

— Вторая шайба получилась типичной вашей — с пятака, в борьбе.

— Надо больше забивать, моменты-то есть. Нужно забрасывать еще и еще, — приводит слова Воронкова пресс-служба клуба.