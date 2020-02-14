В Казани планируют преобразовать Жилплощадку

Администрация Кировского и Московского районов Казани планирует взяться за преобразование Жилплощадки. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил глава администрации Московского и Кировского районов столицы РТ Сергей Миронов.

Миронов привел в пример Юдино, в котором за год было отремонтировано 23 дороги, 23 фасада домов и 17 дворовых территорий. Построена ледовая арена, где теперь занимаются около 500 детей, отремонтирован стадион, появился МФЦ.

«Сейчас ремонтируется, можно сказать, стратегический объект — ДК Железнодорожников. Весной мы приступим к ремонту площади перед ДК. Благодаря тем наработкам, которые у нас были в Юдино, мы дальше также комплексно будем работать с территорией Жилплощадки», — сказал Миронов.

Власти планируют заложить камень нового бассейна. По словам Миронова, вместе с жителями обсуждается обустройство дворов.

Подробнее — в материале «Реального времени».

