Водитель, сбивший человека у казанского ипподрома, имел 105 штрафов

Фото: кадр видео из соцсети

Водитель, который насмерть сбил пешехода у казанского ипподрома, за два года получил 105 штрафов. Об этом рассказал главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

Сообщается, что автомобиль водителя был полностью тонированный. Водителя 15 раз привлекали к штрафу за незаконную тонировку. Также он получил шесть штрафов за превышение скорость более чем на 60 километров в час.

Погибший пенсионер перебегал дорогу в неположенном месте. Однако скорость автомобиля была такой, что человека отбросило на 40 метров.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани иномарка насмерть сбила человека.

