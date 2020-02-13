Минтранс предложил пересмотреть правила перевозки багажа в поездах

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Министерстве транспорта РФ предложили изменить правила перевозки багажа в поездах, чтобы предоставить пассажирам равные права.

Проект приказа Минтранса предусматривает равные права на размещение багажа на верхних или нижних полках вне зависимости от занятых пассажирами мест.

«С учетом комплексного толкования правил перевозок представляется, что если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры, вне зависимости от занимаемого места, имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На сегодня правила учитывают преимущество пассажиров с нижних мест на размещение багажа на нижней полке. Едущие на верхних местах также имеют преимущество при установке ручной клади на верхней полке.

Пока проект находится на стадии обсуждения.