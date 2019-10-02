Обманутые дольщики в Уфе написали письмо Папе Римскому

Дольщики жилого комплекса «Лимонарий» в Уфе направили официальное письмо в Ватикан Папе Римскому Франциску.

Обращение отправлено на русском и английском языках. Текст опубликовали дольщики во «ВКонтакте».



«Глава региона, правительство, правоохранительные органы не могут или не хотят обуздать строительного магната Валерия Мансурова. Валерий Мансуров и его окружение смеются над нами. Они прямо говорили нам: «Мы никого не боимся. Пишите кому-угодно, хоть Папе Римскому», — говорится в обращении дольщиков.

Жилой комплекс «Лимонарий» должен был быть сдан в 2017 году, однако официально он не принят в эксплуатацию.