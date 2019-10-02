Новости недвижимости

14:02 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Обманутые дольщики в Уфе написали письмо Папе Римскому

16:32, 02.10.2019 6
Обманутые дольщики в Уфе написали письмо Папе Римскому
Фото: commons.wikimedia.org

Дольщики жилого комплекса «Лимонарий» в Уфе направили официальное письмо в Ватикан Папе Римскому Франциску.

Обращение отправлено на русском и английском языках. Текст опубликовали дольщики во «ВКонтакте».

Письмо Папе Римскому на русском языке

«Глава региона, правительство, правоохранительные органы не могут или не хотят обуздать строительного магната Валерия Мансурова. Валерий Мансуров и его окружение смеются над нами. Они прямо говорили нам: «Мы никого не боимся. Пишите кому-угодно, хоть Папе Римскому», — говорится в обращении дольщиков.

Жилой комплекс «Лимонарий» должен был быть сдан в 2017 году, однако официально он не принят в эксплуатацию.

Недвижимость Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    Клоунада ей богу.
    Ответить
    Анонимно 03 окт
    Действительно смешно ! Почему в течение двух лет ещё в суд не обратились ?
    Ответить
  • Анонимно 02 окт
    Дожили, власти не работают, от безисходности скоро к черту начнут обращаться
    Ответить
  • Анонимно 03 окт
    Если оно того стоит то можно и чёрту написать.....
    Ответить
  • Анонимно 03 окт
    Дибилизм! Писали бы сразу наверх , на небеса!!!
    Ответить
  • Анонимно 03 окт
    Ужасная ситуация, но письмо - бред собачий!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров