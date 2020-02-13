Один день фестиваля «Новая волна» в Казани будет посвящен татарской культуре

Один из дней музыкального фестиваля «Новая волна», который пройдет в Казани в этом году, будет посвящен татарской культуре. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный спикер казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, такое решение было принято после переговоров президента Татарстана Рустама Минниханова и одного из основателей фестиваля, композитора Игоря Крутого.

Напомним, что ранее фестиваль проводился в Юрмале (Латвия) и в Сочи. Решение о переезде фестиваля в Татарстан было принято в связи с празднованием 100-летия ТАССР в следующем году. Власти РТ взяли на контроль подготовку к конкурсу.

