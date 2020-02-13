До 219 человек выросло число заразившихся коронавирусом на борту лайнера, где находится семьи из Казани

Зафиксировано еще 44 случая заражения коронавирусом на круизном судне Diamond Princess. Таким образом, число зараженных достигло 219 человек, включая одного сотрудника карантинной службы.

До сих пор в числе зараженных не было россиян. Однако пока гражданство новых инфицированных не уточняется, передает ТАСС.



Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина.

