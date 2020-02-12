ТНВ показало кадры со стройки Большого казанского кольца — видео

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В Казани идет активная фаза строительства Большого казанского кольца, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас на стройке одновременно трудятся 100 строителей и больше 20 единиц спецтехники. Работа ведется круглосуточно. На данный момент ведутся работы по монтажу и бетонированию пролетных строений.

ТНВ показал кадры со стройки.

Ранее сообщалось, что на строительство второго этапа Большого казанского кольца власти Татарстана намерены выделить 2,4 млрд рублей. Работы должны завершиться к 20 августа 2021 года. Участок четырехполосной дороги для автомобилей с трамвайными путями пройдет от улицы Булатова до улицы Борисковской. Тендер выиграло ООО «Мосты Республики Татарстан».