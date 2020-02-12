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К 2022 году в Татарстане хотят полностью обеспечить всех детей до 3 лет местами в детсадах

21:59, 12.02.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
К 2022 году в Татарстане хотят полностью обеспечить всех детей до 3 лет местами в детсадах
Фото: tatarstan.ru

В 2019 году в детские сады Татарстана начали ходить более 3 тыс. детей до трех лет. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время посещения нового детского сада №33 «Хыял» в Казани.

«Мы к 2022 году получим результат: полностью обеспечить должны всех детей от полутора до трех лет местами в ясельных группах в детских садах. Самый большой спрос у нас в городе Казани, Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме», — приводит его слова пресс-служба Минобрнауки РТ.

Всего в рамках национального проекта «Демография» в РТ с 2018 года построено 30 новых детских садов для 6 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что одно из зданий «Татнефти» отдадут под детский сад.

ОбществоОбразование Татарстан
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