К 2022 году в Татарстане хотят полностью обеспечить всех детей до 3 лет местами в детсадах

В 2019 году в детские сады Татарстана начали ходить более 3 тыс. детей до трех лет. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время посещения нового детского сада №33 «Хыял» в Казани.



«Мы к 2022 году получим результат: полностью обеспечить должны всех детей от полутора до трех лет местами в ясельных группах в детских садах. Самый большой спрос у нас в городе Казани, Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме», — приводит его слова пресс-служба Минобрнауки РТ.

Всего в рамках национального проекта «Демография» в РТ с 2018 года построено 30 новых детских садов для 6 тыс. детей.



Ранее сообщалось, что одно из зданий «Татнефти» отдадут под детский сад.