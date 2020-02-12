В Казани в прошлом году установили более 2.5 тыс. новых светильников, в этом году установят еще 4,4 тыс.

В 2019 году во дворах, вдоль дорог, в поселках и парках Казани компания «Казэнерго» установила 2560 новых светильников. Таким образом, количество светоточек, эксплуатируемых компанией, превысило 82 тыс.

В этом году «Казэнерго» планирует установит еще 4434 новых светоточки, сообщил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков. В этом году в рамках двух энергосервисных контрактов запланирована замена 7100 и 6115 светоточек. После реализации этих двух энергосервисных контрактов устаревших ртутных светильников в городе больше не останется.

Уровень автоматизации управления наружным освещением за прошлый год превысил 97,5%. Еще 10 лет назад уровень автоматизации не превышал 40%.

Ожидаемое годовое снижение потребление электроэнергии составит 9 млн. кВт*ч. В результате планируемая годовая экономия составит 20,7 млн рублей, срок окупаемости 5 лет. На сегодня светодиодные светильники составляют 18% от общего количества светоточек, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что выполнение всех мероприятий по энергосбережению в Казани за 2019 год позволило снизить расход природного газа на 1,6 млн куб. м, электроэнергии на 193 тыс. кВт·ч, в денежном выражении экономия составила 9,5 млн рублей.