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В Набережных Челнах реконструируют прорыв блокады Ленинграда

00:31, 13.02.2020
В Набережных Челнах реконструируют прорыв блокады Ленинграда
Фото: ru.wikipedia.org

В это воскресенье, 16 февраля, на ипподроме Набережных Челнов состоится военно-исторический фестиваль «Операция «Искра», посвященный прорыву блокады Ленинграда.

На фестивале выступят авторы-исполнители городского клуба авторской песни имени В.С. Высоцкого и народного казачьего хора, а также казаки Боровецкого хутора войска Волжского и участники военно-исторического клуба «Курултай».

Также запланирована реконструкция боя времен Великой Отечественной войны — продолжение операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, проходившей 10—27 февраля 1943 года, пишут «Челнинские известия».

ОбществоКультура Татарстан
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