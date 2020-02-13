В Набережных Челнах реконструируют прорыв блокады Ленинграда
В это воскресенье, 16 февраля, на ипподроме Набережных Челнов состоится военно-исторический фестиваль «Операция «Искра», посвященный прорыву блокады Ленинграда.
На фестивале выступят авторы-исполнители городского клуба авторской песни имени В.С. Высоцкого и народного казачьего хора, а также казаки Боровецкого хутора войска Волжского и участники военно-исторического клуба «Курултай».
Также запланирована реконструкция боя времен Великой Отечественной войны — продолжение операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, проходившей 10—27 февраля 1943 года, пишут «Челнинские известия».ОбществоКультура Татарстан
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