Адвокат рассказал о деле против экс-главы управления ФСИН, которой совершил суицид в суде

Адвокат экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова, совершившего суицид в суде, Григорий Иванищев рассказал о деле своего подзащитного.

«Доказательств, что он что-то вымогал, в материалах дела нет. К данному делу в качестве экспертов были привлечены профессора уголовно-процессуального права, которые дали суду заключение о том, что у следствия недостаточно оснований для квалификации действий Свиридова по ст. 163. И суд должен был оценить все эти материалы и принять правильное решение», — цитирует RT адвоката.

Он отметил, что Свиридов был болен и все медицинские заключения в деле имелись, однако суд их не учел.

«Он (Свиридов) долгое время работал в МВД, выезжал в горячие точки и был награждён именным оружием. На службу во ФСИН он пришёл из МВД, но проработал там недолго, после чего ушёл на пенсию», — отметил Иванищев.

Ранее сообщалось, что суд признал бывшего начальника управления автотранспорта ФСИН Виктора Свиридова виновным в вымогательстве 10 млн рублей и приговорил к трем годам колонии строгого режима. После вынесения приговора покончил с собой. Следком возбудил уголовное дело о халатности.