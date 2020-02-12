Экс-сотрудник из ФСИН покончил с собой после приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Суд признал бывшего начальника управления автотранспорта ФСИН Виктора Свиридова виновным в вымогательстве 10 млн рублей. После вынесения приговора он попытался покончить с собой.

Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил информацию о попытке самоубийства. «Скорее всего, он скончался», — приводит слова адвоката РБК.

Проект Baza утверждает, что скорая констатировала смерть экс-сотрудника ФСИН.

В пресс-службе Мосгорсуда рассказали, Свиридов получил 3 года колонии строгого режима. Сейчас следователи и полиция выясняют, как осужденный пронес в зал суда оружие, передает RNS.