Следком возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН

Следственный комитет России возбудил дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.



По данным следствия, сегодня в здании Чертановского районного суда Москвы 71-летний подсудимый причинил себе смертельное ранение после оглашения приговора по уголовному делу, сообщили в СК. Во время осмотра места происшествия следователи изъяли оружие, принадлежавшее погибшему.

Ранее сообщалось, что суд признал бывшего начальника управления автотранспорта ФСИН Виктора Свиридова виновным в вымогательстве 10 млн рублей и приговорил к трем годам колонии строгого режима. После вынесения приговора он попытался покончить с собой. Скорая констатировала смерть экс-сотрудника ФСИН.