В Татарстане следствие заподозрило предпринимателя в неуплате налогов на 6 млн рублей

Татарстанский Следком возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. В ведомстве считают, что «неустановленное лицо из числа руководства ООО «Глобойл» недоплатило в бюджет 6 млн рублей.

Для этого в 2017 году преступник внес ложные сведения в налоговые декларации и иные документы, занизив НДС, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Сотрудники СКР продолжают расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее Следком сообщил о жителе Татарстана, не уплатившем налоги на 24 млн рублей.