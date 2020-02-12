Рисковые активы и нефть на фоне хороших новостей

Китайский коронавирус продолжает оставаться главным «игроком» финансовых и валютных рынков. Инвесторы и спекулятивные трейдеры с вниманием следят за очередными новостями из Китая, прогнозируя влияние эпидемии на азиатскую и глобальную экономику.

Тем временем китайские медики заявили, что распространение заболевания приближается к пиковому периоду, после чего ожидаемо пойдет на спад. ВОЗ поспешил остудить радостный пыл, напоминая о чрезвычайном статусе ситуации и полагая, что вирус все еще остается главной угрозой обществу. Особенно, если заболевание, учитывая его инкубационный период, вдруг проявится за пределами Китайской Народной Республики.



Однако рынки долго ждали позитивных слухов и отреагировали на заявления китайских ведомств ростом спроса на риск и сырьевые активы. Подробнее о новостях валютного рынка, в частности касательно доллара и рубля, вы можете прочитать на сайте InstaForex.

Укрепится ли нефть

Предположения, что в обозримом будущем Китай сможет вернуться в строй основных потребителей углеводородов, стали стимулом для нефти, чтобы умеренно укрепиться после затяжного падения цен.

В этом ей не помешали даже отчеты API, которые показали, что запасы нефти в США на прошлой неделе сильно выросли, даже выше прогнозов. Эталонная марка Brent смогла забраться чуть выше 55 долларов за баррель.

Для дальнейшего роста цен нефти понадобится нечто большее, чем просто прогнозы. Например, реальные договоренности ОПЕК+ о сокращении объема ежедневной добычи. Пока единогласного решения по этому вопросу у стран, занимающихся экспортом, нет.

Кроме того, нефть может «просесть» после отчетов Минэнерго США, если те подтвердят статистику API, а также после негативных новостей и макроэкономических отчетов из Китая.

Рубль пока выигрывает

Рубль сумел быстро восстановиться после того, как на рынки вернулся спрос на рисковые активы и ОФЗ. Даже на фоне сильного доллара «россиянин» нашел в себе силы, чтобы вновь вернуться к нижней границе курса 63 рубля за доллар.

Некоторые аналитики уверены, что это восстановление временное, но то, что курс рубля зависит от спроса на рисковые сделки, а тот, в свою очередь, коррелирует с положением в Китае, заметно.

Остается следить за динамикой заболевших в КНР и надеяться, что уже в ближайшие недели ситуация стабилизируется, а число новых пациентов и умерших снизится до нулевой отметки.





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